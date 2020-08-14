На прощании с Дмитрием Трубецковым в СГУ читали стихи

В СГУ прошла церемония прощания с Дмитрием Трубецковым
Фото: Александр Уриевский
В саратовском госуниверситете имени Чернышевского проходит прощание с бывшим ректором Дмитрием Трубецковым.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в актовый зал 10 корпуса проститься с ним пришли члены правительства, нынешний ректор Алексей Чумаченко. Также на церемонии была зачитана телеграмма с соболезнованиями от председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Церемония прошла в актовом зале 10 корпуса
Фото: Александр Уриевский
- Самая большая заслуга Дмитрия Ивановича Трубецкова – он сохранил университет. Спасибо за то, что вы сделали для него, Дмитрий Викторович, мы будем всегда об этом помнить, – отметил Алексей Чумаченко.
Зампред правительства Сергей Наумов от себя выразил соболезнования родным Дмитрия Трубецкова, а также выразил соболезнования от имени губернатора Валерия Радаева.
- Наука России, университет, Саратов – все мы понесли тяжелую потерю. Это был светлый человек. Он стал ректором в непростое время. Такой интеллигентный, в такое неинтеллигентное время. То, чего сегодня СГУ достиг, в этом и его заслуга – заметил Сергей Наумов.
Он прочитал стихи Юрия Левитана, которые слышал от Дмитрия Трубецкова:
Так и жили – наскоро,
И дружили наскоро,
Не жалея, тратили,
Не скупясь, дарили.
Жизнь прошла – как не было.
Не поговорили.
Зампред правительства Сергей Наумов выразил соболезнования
Фото: Александр Уриевский
Сергей Наумов выразил уверенность, что скоро в СГУ появится аудитория имени Дмитрия Трубецкова.
Алексей Чумаченко в своей речи также вспомнил стихи, которые Дмитрий Трубецков цитировал в последнее время: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
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