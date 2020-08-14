На прощании с Дмитрием Трубецковым в СГУ читали стихи

В СГУ прошла церемония прощания с Дмитрием Трубецковым Фото: Александр Уриевский

В саратовском госуниверситете имени Чернышевского проходит прощание с бывшим ректором Дмитрием Трубецковым.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в актовый зал 10 корпуса проститься с ним пришли члены правительства, нынешний ректор Алексей Чумаченко. Также на церемонии была зачитана телеграмма с соболезнованиями от председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Церемония прошла в актовом зале 10 корпуса Фото: Александр Уриевский

- Самая большая заслуга Дмитрия Ивановича Трубецкова – он сохранил университет. Спасибо за то, что вы сделали для него, Дмитрий Викторович, мы будем всегда об этом помнить, – отметил Алексей Чумаченко.

Зампред правительства Сергей Наумов от себя выразил соболезнования родным Дмитрия Трубецкова, а также выразил соболезнования от имени губернатора Валерия Радаева.

- Наука России, университет, Саратов – все мы понесли тяжелую потерю. Это был светлый человек. Он стал ректором в непростое время. Такой интеллигентный, в такое неинтеллигентное время. То, чего сегодня СГУ достиг, в этом и его заслуга – заметил Сергей Наумов.

Он прочитал стихи Юрия Левитана, которые слышал от Дмитрия Трубецкова:

Так и жили – наскоро,

И дружили наскоро,

Не жалея, тратили,

Не скупясь, дарили.

Жизнь прошла – как не было.

Не поговорили.

Зампред правительства Сергей Наумов выразил соболезнования Фото: Александр Уриевский

Сергей Наумов выразил уверенность, что скоро в СГУ появится аудитория имени Дмитрия Трубецкова.

Алексей Чумаченко в своей речи также вспомнил стихи, которые Дмитрий Трубецков цитировал в последнее время: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».

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