Зрителей пустят на матч «Сокол»-«Квант»

В Саратове игру «Сокола» с «Квантом» болельщики смогут увидеть вживую.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовского клуба, на трибунах должно быть заполнено не более 10% от расчетной вместимости стадиона.

Обязательно нужно надеть маску и перчатки, а лиц старше 65 лет и тех, у кого температура 37 градусов и выше, не пропустят.

Отметим, что матч пройдет в тестовом режиме и за нарушения санитарного регламента болельщиков перестанут пускать на следующие игры.

Билеты ценой в 100 рублей можно будет приобрести в день игры, 15 августа, на кассах стадиона. Граждан рассадят в соответствии с социальной дистанцией.

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