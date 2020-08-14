Водитель «четверки» погиб в столкновении с комбайном в Саратовской области

Авария произошла на полевой дороге Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП с комбайном.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 13 августа на полевой дороге Пензенка – Сырт – Смоленка.

В 13:15 там столкнулись ВАЗ-2104 и комбайн. Оба ехали в одном направлении. 43-летний водитель легковушки скончался на месте, 25-летний пассажир был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.