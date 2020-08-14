В Пугачеве женщина отобрала у пенсионерки сумку с деньгами

Полиция раскрыла грабеж, который произошел 13 августа у дома №47 на улице 40 лет Октября в Пугачеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестная отобрала у 73-летней гражданки сумку, в которой лежали 2 тыс. рублей.

Предполагаемую злоумышленницу задержали, ей оказалась 28-летняя женщина.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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