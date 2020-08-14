ПИУ РАНХиГС предоставляет детям медиков, борющихся с COVID-19, бесплатное высшее образование

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Поволжский институт управления РАНХиГС продолжает прием на бесплатное обучение детей медицинских работников, которые непосредственно заняты в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего выделено 20 грантов на следующие направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Зарубежное регионоведение, Политология, Реклама и связи с общественностью.

Чтобы получить грант, выпускникам школ необходимо набрать минимум 210 баллов ЕГЭ по трем предметам. Основанием для получения гранта является документ, который подтверждает, что один из родителей является медицинским работником или членом бригады скорой помощи, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Адрес приемной комиссии: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская). График работы: понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, суббота: с 9.00 до 13.00.

Вступайте в официальную группу Вконтакте «Абитуриент РАНХиГС | Саратов», или обращайтесь по телефонам: 8-800-234-84-64 (звонок бесплатный), (8452)65-37-30

Сайт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС: piu.ranepa.ru

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