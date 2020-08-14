Покалечивший девушку пьяный водитель из Балакова избежал наказания

В Балакове Саратовской области суд вынес решение по делу о ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в аварии, которая произошла утром 3 марта, пострадала девушка.

21-летний водитель автомобиля был пьян и превысил скорость. Молодой человек не справился с управлением, поэтому машина вылетела на обочину и врезалась в столб. 16-летняя пассажирка получила серьезные травмы.

Молодой человек полностью признал вину, раскаялся и компенсировал моральный и материальный ущерб. В связи с этим уголовное дело прекращено после примирения сторон.

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