Коррупционера из саратовской колонии оштрафовали на 35 тыс. рублей

В Саратове бывшего сотрудника колонии оштрафовали за получение взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в двух эпизодах.

Суд установил, что 15 сентября прошлого года сотрудники дежурной части колонии №10 получил 10 тыс. рублей от знакомой одного из осужденных. За эти деньги он передал заключенному два телефона, сим-карты, батареи, зарядные устройства.

17 апреля 2020 года он снова получил от женщины 10 тыс. рублей и через два дня попытался вновь пронести в колонию четыре телефона и комплектующие к ним. Но его задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 35 тыс. рублей.

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