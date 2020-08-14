В Саратове безработный украл из магазина бутылку виски

Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла кражу из магазина на улице Чернышевского.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 12 июля в 16:04 неизвестный унес тайком бутылку виски стоимостью 472 рубля.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний безработный парень, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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