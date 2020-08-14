Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Министр сельского хозяйства поблагодарил компанию «ФосАгро» за сотрудничество с саратовскими аграриями

Компания «ФосАгро» принимает участие в ежегодной агропромышленной ярмарке «Саратов Агро. День Поля. 2020»
КомментироватьОставить комментарий
Стенд ФосАгро посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский

Стенд ФосАгро посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский

Компания «ФосАгро» принимает участие в ежегодной агропромышленной ярмарке «Саратов Агро. День Поля. 2020» - одном из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области.

На экспериментальном поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» площадью 100 га в около 140 компаний более чем из 20 регионов России демонстрируют широкий спектр современных аграрных технологий, минеральных удобрений, средств защиты растений и новейшие образцы сельхозтехники.

На полевом стенде ФосАгро специалисты крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») представляют аграриям Саратовской области системы минерального питания растений на основе современных марок комплексных минеральных удобрений ФосАгро, включая гранулированные NPK-удобрения с микроэлементами: бором и цинком. Отдельная часть экспозиции посвящена жидким комплексным удобрениям, применение которых этой весной позволило нивелировать последствия дефицита влаги после бесснежной зимы в ключевых российских сельхозрегионах. Российские аграрии применяют удобрения с улучшенными экологическими характеристиками, сохраняя биоразнообразие почв, их плодородие и добиваясь высокого качества урожая сельскохозяйственных культур.

Стенд ФосАгро в первый день работы выставки посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский. Он поблагодарил компанию за сотрудничество с саратовскими аграриями, а также выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие этого взаимодействия позволит повысить плодородие почв и улучшить показатели урожайности и качества ключевых сельхозкультур.

- Саратовские аграрии – многолетние потребители фосфорсодержащих минеральных удобрений c серой, которые производятся здесь же, на предприятии ФосАгро в Балакове. Их регулярное внесение позволяет региону получать высокие урожаи масличных и зерновых культур и оставаться одним из российских лидеров растениеводства, – отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Вместе с тем, очевидно, что потребность в современных системах минерального питания в регионе растет. Саратовская область входит в зону рискованного земледелия, что требует особого отношения к воспроизводству плодородия земель, в том числе, и более интенсивного минерального питания растений. Мы готовы обеспечивать потребность аграриев в минеральных удобрениях ФосАгро, которые производится не только в Балаково, но и на других предприятиях Группы, в Череповце, в Ленинградской области – а это более 50 марок, включая жидкие комплексные удобрения, - заключил Андрей Вовк.

Ежегодная агропромышленная ярмарка «Саратов Агро. День Поля. 2020» - один из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области

Ежегодная агропромышленная ярмарка «Саратов Агро. День Поля. 2020» - один из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области

- На предприятии в Балакове продолжается модернизация основных подразделений с целью повысить их эффективность и расширить номенклатуру выпускаемых удобрений, - заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. – В этом году была проведена модернизация двух систем цеха фосфорных удобрений, что позволило начать производство гранулированного сульфата аммония – безбалластного азотного удобрения с серой. Это очень важно с учётом близости предприятия к основным сельскохозяйственным регионам страны, а также растущей потребности фермеров в том числе и Саратовской области в высококачественных удобрениях.

* ФосАгро – традиционный поставщик минеральных удобрений аграриям Саратовской области. Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») за семь месяцев 2020 года поставил сельхозтоваропроизводителям области более 13 тыс. тонн фосфорсодержащих минеральных удобрений. В августе этого года на предприятии завершен проект по повышению производительности производств аммофоса и NPS-удобрений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.