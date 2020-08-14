Министр сельского хозяйства поблагодарил компанию «ФосАгро» за сотрудничество с саратовскими аграриями

Стенд ФосАгро посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский

Компания «ФосАгро» принимает участие в ежегодной агропромышленной ярмарке «Саратов Агро. День Поля. 2020» - одном из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области.

На экспериментальном поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» площадью 100 га в около 140 компаний более чем из 20 регионов России демонстрируют широкий спектр современных аграрных технологий, минеральных удобрений, средств защиты растений и новейшие образцы сельхозтехники.

На полевом стенде ФосАгро специалисты крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») представляют аграриям Саратовской области системы минерального питания растений на основе современных марок комплексных минеральных удобрений ФосАгро, включая гранулированные NPK-удобрения с микроэлементами: бором и цинком. Отдельная часть экспозиции посвящена жидким комплексным удобрениям, применение которых этой весной позволило нивелировать последствия дефицита влаги после бесснежной зимы в ключевых российских сельхозрегионах. Российские аграрии применяют удобрения с улучшенными экологическими характеристиками, сохраняя биоразнообразие почв, их плодородие и добиваясь высокого качества урожая сельскохозяйственных культур.

Стенд ФосАгро в первый день работы выставки посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский. Он поблагодарил компанию за сотрудничество с саратовскими аграриями, а также выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие этого взаимодействия позволит повысить плодородие почв и улучшить показатели урожайности и качества ключевых сельхозкультур.

- Саратовские аграрии – многолетние потребители фосфорсодержащих минеральных удобрений c серой, которые производятся здесь же, на предприятии ФосАгро в Балакове. Их регулярное внесение позволяет региону получать высокие урожаи масличных и зерновых культур и оставаться одним из российских лидеров растениеводства, – отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Вместе с тем, очевидно, что потребность в современных системах минерального питания в регионе растет. Саратовская область входит в зону рискованного земледелия, что требует особого отношения к воспроизводству плодородия земель, в том числе, и более интенсивного минерального питания растений. Мы готовы обеспечивать потребность аграриев в минеральных удобрениях ФосАгро, которые производится не только в Балаково, но и на других предприятиях Группы, в Череповце, в Ленинградской области – а это более 50 марок, включая жидкие комплексные удобрения, - заключил Андрей Вовк.

Ежегодная агропромышленная ярмарка «Саратов Агро. День Поля. 2020» - один из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области

- На предприятии в Балакове продолжается модернизация основных подразделений с целью повысить их эффективность и расширить номенклатуру выпускаемых удобрений, - заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. – В этом году была проведена модернизация двух систем цеха фосфорных удобрений, что позволило начать производство гранулированного сульфата аммония – безбалластного азотного удобрения с серой. Это очень важно с учётом близости предприятия к основным сельскохозяйственным регионам страны, а также растущей потребности фермеров в том числе и Саратовской области в высококачественных удобрениях.

* ФосАгро – традиционный поставщик минеральных удобрений аграриям Саратовской области. Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») за семь месяцев 2020 года поставил сельхозтоваропроизводителям области более 13 тыс. тонн фосфорсодержащих минеральных удобрений. В августе этого года на предприятии завершен проект по повышению производительности производств аммофоса и NPS-удобрений.

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