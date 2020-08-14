За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 94 человека

Еще 94 случая заражения коронавирусом в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, утром 14 августа стало известно также о 81 новом случае выздоровления.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Саратове – 22 человека. Еще 16 человек в Энгельсском районе, 10 – в Балаковском, 9 – в Балашовском. В остальных по пять и менее.

Из них двое детей до 14 лет и 36 человек старше 60 лет.

Всего в начала пандемии в области зафиксировано 10 727 случаев коронавируса.

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