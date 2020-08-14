Руководитель саратовского СК проведет четыре личных приема в августе

В августе начальник саратовского СУ СКР Анатолий Говорунов проведет ряд личных приемов с гражданами по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в следственном управлении области на улице Григорьева 30 в Саратове встречи пройдет 19 и 24 августа с 15:00 до 17:00.

Выездной личный прием в Марксе на Ленина 98 пройдет 20 августа с 10:00. Телефон — 8 (845-67) 6-70-00.

27 августа с 10:00 пройдет прием в Балашове на Пугачевской улице 340, телефон: 8 (845-45) 9-76-08.

Попасть туда можно по предварительной записи — нужно позвонить в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону: 8 (845-2) 28-38-46. Или обратиться в отделы, набрав соответствующие номера.

При обращении необходимо иметь себе паспорт, лучше взять с собой письменное обращение с изложением доводов для подачи в ходе личного приема.

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