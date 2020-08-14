Депутат облдумы: Нельзя уничтожать зеленые насаждения при ремонте тротуаров

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил несколько объектов, где сейчас ведется ремонт тротуаров. Из 23 участков работы завершены уже на 20.

Одной из точек рейда депутата стала улица Крымская. Андрей Воробьев пообщался с местными жителями. Одна из них, Марина Махова, рассказала, что раньше тротуар был сильно разрушен, а сейчас ситуация изменилась в корне.

- Удобно стало. Тем более здесь садик у нас. Многие мамы с колясками. Еще удобно и правильно, что предусмотрели съезды с тротуара. Этого здесь не было, – сказала она.

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Депутат отметил важность качества выполнения работ, поэтому их следует держать на усиленном контроле.

- Контроль от администрации и контроль от общественности. И еще важно, как и проговаривали, чтобы у нас зелень всю убрали, все закатали в асфальт – этого быть не должно. Если есть возможность, конечно, лучше даже дополнительно озеленять, но то, что есть, точно не надо уничтожать, – обратился Андрей Воробьев к представителям администрации Заводского района.

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По словам чиновников, во время работы имелись случаи отставания от графика. Подрядная организация, которая укладывала тротуар на Огородной, сорвала сроки и выполнила работы некачественно: плохой асфальт, нарушения при установке бордюров. Было принято решение расторгнуть контракт с фирмой.

- По Заводскому району те средства, которые выделены в рамках этого года – это 92 и 68 млн рублей – полностью не перекрывают ремонт тротуаров к социально значимым объектам. На следующий год будет выделена дополнительная сумма, которая позволит полностью закрыть эту потребность, – сказал Андрей Воробьев.

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