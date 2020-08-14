Волжский район Саратова остался без воды

Сегодня, 14 августа, без воды ориентировочно до 18:00 остались жители поселка Юбилейный совхоза «Комбайн».

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернут по окончанию работ на коммуникациях.

До 20:00 придется подождать жителям улицы Исаева 9 и 9а, Братьев Никитиных 14, 14а, 16а, 18, Красногорской, Автомобильной на участке от улицы Братьев Никитиных до Исаева.

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