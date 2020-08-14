Волжский район Саратова остался без воды

Сегодня, 14 августа, без воды ориентировочно до 18:00 остались жители поселка Юбилейный совхоза «Комбайн».
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернут по окончанию работ на коммуникациях.
До 20:00 придется подождать жителям улицы Исаева 9 и 9а, Братьев Никитиных 14, 14а, 16а, 18, Красногорской, Автомобильной на участке от улицы Братьев Никитиных до Исаева.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.