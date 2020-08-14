Три человека сгорели на пожаре в селе под Балаковом

Горел дачный домик в селе Балаковского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Балаковского района огонь унес жизни трех человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка. Будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сообщение о возгорании поступило 13 августа около половины десятого вечера. С СНТ «Сельский строитель» села Ивановка загорелся дачный домик. Пожарные справились с огнем, а после этого в доме были найдены тела трех человек с сильными ожогами.
В доме найдены три обгоревших тела
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели тела. Назначена экспертиза для установления личностей и причин смерти.
Личности погибших устанавливаются
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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