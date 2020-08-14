Три человека сгорели на пожаре в селе под Балаковом

Горел дачный домик в селе Балаковского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Балаковского района огонь унес жизни трех человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка. Будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сообщение о возгорании поступило 13 августа около половины десятого вечера. С СНТ «Сельский строитель» села Ивановка загорелся дачный домик. Пожарные справились с огнем, а после этого в доме были найдены тела трех человек с сильными ожогами.

В доме найдены три обгоревших тела Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели тела. Назначена экспертиза для установления личностей и причин смерти.

Личности погибших устанавливаются Фото: СУ СКР по Саратовской области

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