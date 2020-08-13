Водитель грузовика Iveco погиб в столкновении с «КамАЗом» под Саратовом

На трассе Р-22 Каспий М4 Дон — Тамбов — Астрахань, в Калининском районе Саратовской области грузовой автомобиль Iveco столкнулся с «КамАзом» с прицепом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, по предварительной версии, 34-летний водитель Iveco не соблюдал дистанцию.

В результате аварии он скончался. Сейчас начата проверка, установить точные причины ДТП можно будет после экспертизы.

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