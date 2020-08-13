Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Хвалынском

ДТП на трассе под Хвалынском Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе утром 13 августа случилось массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, столкнулись четыре легковушки и грузовик.

По предварительной версии, 31-летний водитель автомобиля Ford Explorer не выдержал дистанцию и врезался в попутный Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины. Тот врезался в «КамАЗ», за рулем которого сидел 50-летний мужчина.

После этого Ford Explorer вылетел на встречную полосу, где врезался в Nissan Almera под управлением 60-летнего водителя. А тот также вылетел на чужую полосу и столкнулся с Ford Mondeo, за рулем которого сидел 59-летний водитель.

В аварии пострадали три пассажира Nissan Almera: 61 и 61-летние женщины, а также 66-летний мужчина.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

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