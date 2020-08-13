Бастрыкин возбудил уголовное дело на еще одного судью из Саратова

Александр Бастрыкин получил данные проверки УФСБ и завел дело на судью областного суда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Саратовской области.

Это сделано на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Саратовской области. Судья обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Оперативниками УФСБ задокументирован факт получения судьей в июле 2017 года от одного из предпринимателей Саратова через посредника 4 миллионов рублей. Деньги якобы предназначались для дальнейшей их передачи судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в качестве взятки за вынесение решения по арбитражному делу.

На самом деле судья деньги никуда не передавал, повлиять на процесс не мог и просто присвоил себе 4 млн рублей.

- Передачу денег организовал бывший адвокат Саратовской коллегии адвокатов, осужденный в 2019 году за обещание посредничества в передаче взятки к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Напомним, сегодня, 13 августа стало известно о возбуждении уголовного дела на подавшую в отставку судью одного из районных судов города Саратова, которая совершила в январе 2020 года смертельное ДТП, в котором погибла женщина.