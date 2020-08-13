В колонию Энгельса пытались перекинуть порошок в пакете от дрожжей

Вещество было расфасовано в пакет дрожжей

В Энгельсе Саратовской области мужчина пытался перебросить в колонию сверток с телефонами и препаратами.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, днем 35-летний мужчина подошел к ограждению колонии №2, чтобы доставить заключенным запрещенные предметы.

Однако его задержали сотрудники колонии, хотя он и оказал серьезное сопротивление.

В пакете были обнаружены пять свертков с кристаллическим веществом и один в упаковке от сухих дрожжей — с порошкообразным. А также телефон, две сим-карты, два зарядных устройства и одна гарнитура.

На место выехали сотрудники полиции. Начата проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.