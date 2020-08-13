Качели сломаны, сиденья вырваны: балаковские вандалы разрушают парк «Энергетик»

Вандалы сломали качели

В парке «Энергетик», который курирует Балаковская АЭС, смонтировано видеонаблюдение и полным ходом идет монтаж ограждения. Как показала практика, такая мера крайне необходима, чтобы сохранить вновь появившиеся объекты, обеспечить порядок на территории.

Сегодня этот городской парк имеет практически завершенный комплекс рекреационных зон. Только в этом году здесь установлены летняя эстрада, крытый павильон, новые детские игровые городки. Центральную аллею украшают клумбы с красивыми кустовыми розами. Восстановленные пешеходные аллеи декорированы каменными вазонами с необычными композициями из живых цветов.

.

По всему периметру установлены скамейки для отдыха и урны под мусор. Вдоль дорожек организована современная система освещения, необычная цветная подсветка в вечернее время создает особую атмосферу уюта. Но уже сейчас бросаются в глаза повреждения, нанесенные фонарным столбам. Вмонтированная в них подсветка пробита и зияет дырами в матовом покрытии.

.

В плачевное состояние пришли построенные только в прошлом году спортсооружения в зоне активного отдыха. Ее изюминкой и местом притяжения для подростков стала баскетбольная площадка — с современным мягким покрытием, яркой разметкой, трибунами для зрителей с удобными сиденьями. Но… кто-то здесь играл, а кто-то самоутверждался разрушением. Сегодня уже практически разодрано ограждение, вырвана с корнем часть сидений на трибунах, искорежены баскетбольные кольца. На теннисном корте в клочья порвана сетка, а стенка для отработки теннисных ударов стала полотном для граффити сомнительного художественного достоинства.

.

- Весь этот вред наносят не спортсмены, которые приходят сюда заниматься, а хулиганы, гуляющие в парке ночью, — поделилась своим мнением жительница 7-го микрорайона Марина Романова, которая пришла поиграть в бадминтон. — К сожалению, от вандализма никуда не деться, есть недобросовестные граждане, от которых нужно защищать этот уютный уголок отдыха. Мне очень нравятся произошедшие здесь изменения. Три года назад в парке можно было гулять только с собаками, вооружившись фонариком. Было реально страшно. А теперь тут прекрасные детские площадки, красивые клумбы, и про собачников тоже не забыли, что очень приятно!

.

С этим мнением сегодня согласны многие, его высказывают не только во время прогулок, но и практически на всех популярных страницах социальных сетей города. Обсуждают сломанные качели, испачканные скамейки, поврежденные фонарные столбы и забитые доверху бутылками мусорные урны. Все это не позволяет в полной мере оценить проведенную в парке огромную работу, а тех, кто трудится здесь над благоустройством, постоянно отвлекает от решения новых задач.

Чтобы решить эту серьезную проблему, сегодня приняты меры, направленные на обеспечение безопасности жителей города, охрану городского имущества и создание благоприятных условий для отдыха.

.

Инициатором мероприятий по охране парка выступило руководство Балаковской АЭС. С 1 августа обеспечено дежурство подразделения Росгвардии. После завершения монтажа ограждения парк будет закрываться с 23:00 до 8:00. Круглосуточное наблюдение за порядком возложено также на штатную городскую охрану. Для этого на территории установлен пост, куда поступает вся информация с камер видеонаблюдения.

.

Подобная практика осуществления надзора за зонами отдыха общепринята. К примеру, в Саратове знакомый каждому парк «Липки» открывается лишь в 7:30 и работает до 23:00. При этом гости города и сами саратовцы отмечают исключительную чистоту и приятную атмосферу парка, который стал визитной карточкой областной столицы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.