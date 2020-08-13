Начато строительство первого этажа нового онкоцентра в Саратове

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Губернатор Радаев 13 августа посетил стройплощадку онкологического центра в Саратове.

Здесь строители вышли на работы на первых этажах во всех корпусах. Подрядчик пояснил главе региона, что особое внимание уделяется гидроизоляции, чтобы не допустить протеканий, поскольку этаж цокольный. До 1 сентября на стройплощадку поступят котельная и трансформаторная подстанция.

Онкоцентр состоит из 6 корпусов, рассчитан на 200 коек, поликлиника – на 300 посещений в смену.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. На онкоцентр планируется потратить 6,5 миллиарда рублей, средства будут выделены из федерального и областного бюджетов.

Строительство и оснащение оборудованием планируется завершить в 2022 году.