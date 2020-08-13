В службе судебных приставов прокомментировали проведение личного приема граждан

Управление ФССП по Саратовской области сообщило "КП-Саратов", что личный прием граждан судебными приставами-исполнителями в Энгельсском районном отделе ведется в установленном порядке. Он происходит по электронной записи через официальный сайт Управления.

- Прием осуществляется с соблюдением всех установленных требований для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме этого, Управлением приняты необходимые меры, чтобы оптимизировать процесс приема граждан.

Напоминаем, что записаться на личный приём граждане могут дистанционно через официальный сайт Управления в разделе «Обращения», - заявили в региональном УФССП.

Напомним, ранее жители Энгельса пожаловались, что не могут попасть на прием в службу судебных приставов.