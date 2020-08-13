Саратовские гребцы принесли Саратовской области первые медали после карантина

На проходящем в Москве чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ завоеваны первые после коронавирусного карантина медали спортсменами из Саратовской области.

Первую медаль – бронзу – принес области энгельсский спортсмен Рамиль Алимов в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Спортсменка той же школы «СШОР по гребле на байдарках и каноэ» из Энгельса Мария Медведева затем на дистанции 1000 метров завоевала золото в старте байдарок-двоек.

Подготовили спортсменов тренеры: Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Лысых Николай Анатольевич.