Десятки домов в Заводском районе Саратова до конца лета остались без горячей воды

С 17 августа из-за опрессовки Заводской район Саратова останется без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПАО «Т Плюс».

В зону отключений попали улицы: Брянская, Азина, Южно-Зеленая, Вологодская, Азина, Новокрекингская, Кавказская, Пензенская, 1-й проезд Энергетиков, Кавказский проезд, Кавказский тупик, Пензенский переулок, 2-й и 3-й Кавказский тупик, Шарковка, проспект Энтузиастов, Новокрекингская улица, Пономарева, Брянская, Ленинградская, Кавказская, Хомяковой.

А еще Пензенская, Васильковская, Томская, Барнаульская, Санаторный проезд, Южно-Зеленая, Заречная, Энергетиков, Верхоянская, Чернышевского, Орджоникидзе, 2-й Мельничный проезд, 4-й Чернышевский проезд, 5-й Нагорный проезд, площадь Орджоникидзе, Фабричная, Ново-Астраханская, Киевская, Ново-Астраханское шоссе, 7-й Береговой проезд, Дегтярная площадь, Большая Садовая, Береговая, Киевская, Верхняя, Левина, Плякина, 7-я Нагорная, 1-я Пионерская, Огородная.

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