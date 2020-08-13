Жительница Саратова отделалась 100 тысячами рублей штрафа за организацию казино

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В Саратове суд вынес обвинительный приговор 30-летней местной жительнице, которая организовала в нескольких местах областного центра и в Энгельсе проведение азартных игр.

Следователи регионального СУ СКР установили, что в период с 4 июля 2017 года по 22 января 2020 года, женщина организовала сначала в загородном дачном доме на территории Энгельсского района, затем в квартире на улице Ульяновской в Саратова, а позже в нежилом помещении в многоэтажке на улице Слонова проведение азартных игр. Играли в покер с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Соблюдали конспирацию - участники оповещались о дате и времени игр по телефону, играть могли только проверенные люди, вошедшие в доверие к организатору.

При силовой поддержке Росгвардии 22 января 2020 года сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Саратову «вошли в игру» прямо во время очередного турнира.

Обвиняемая полностью признала вину, в отношении нее прекращено уголовное преследование и назначен штраф в 100 000 рублей.

При этом ранее сообщалось, что организатор заработала на играх значительно большую сумму.