В Саратове будет дождливая пятница

Сегодня, 14 августа, во второй половине дня в Саратове ожидается небольшой дождь, гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15 м/с.

Столбик термометра поднимется всего лишь до +19…+21 градуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.