«Разговаривать не хотят»: жители Энгельса пожаловались на игнорирование судебными приставами

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Сегодня, 13 августа, анонимный горожанин пожаловался на игнорирование людей судебными приставами.

По его словам, около 150 человек пришли на Гоголя,1, и стоят с утра, но их никто не принимает и не хочет разговаривать.

Гражданин опубликовал снимок с места событий, на котором отчетливо видно толпу.

В комментариях под записью Оксана Геранькина подтвердила, что двухчасовое ожидание —еще не предел.

Горожане пожаловались на аналогичные ситуации.

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