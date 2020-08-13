В трех районах Саратовской области зафиксирована массовая гибель пчел

С мая по июль 2020 года в Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступали обращения от пасечников о гибели пчел.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, анализ показал, что насекомые умерли из-за обработки полей агрохимикатами. Хозяйства, которые запланировали такую меру, должны сообщить владельцам пасек об этом не менее, чем за три дня. Но так почему-то никто не сделал.
Пчелы умирали в Ртищевском, Лысогорском, Базарно-Карабулакском районах. В 2019 году не стало 1394 насекомых, а в 2020 — 200.
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