Свыше 4 тыс. медработников не хватает в Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал на сегодняшнем заседании в областной думе о нехватке медработников. Дефицит врачей на начало 2020 года — 2190 человек, среднего медицинского персонала — 1849 человек.
Уровень обеспеченности врачами — 37,2 на 10 тыс. населения, средним медперсоналом — 84,8.
В медицине трудятся свыше 9 тыс. человек.
Руководители медорганизаций, подведомственных минздраву, сообщают, что за первые шесть месяцев 2020 года под увольнения в связи с реорганизацией учреждений или сокращения попали 56 человек.
Он отметил, что необходимо менять экономику в регионе при такой ситуации.
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