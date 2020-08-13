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Саратовские чиновники обещают горячее питание для начальной школы с 1 сентября

В минобразе пообещали 100% охват питанием младшеклассников с начала учебного года
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Горячим питание обещают обеспечить всех школьников области с 1 по 4 класс

Горячим питание обещают обеспечить всех школьников области с 1 по 4 класс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минобразе Саратовской области заявили, что отстающие 19 школ области получили рекомендации по увеличению мест в школьных столовых. Все рекомендации выполнены к 24 июля и все учебные учреждения области готовы к обеспечению питание школьников начальный классов.

Сегодня готовится заключение соглашения между Министерством просвещения РФ и региональным правительством на предоставление субсидии на организацию горячего питания для школьников с 1 по 4 классы включительно.