В Саратовской области депутат горсовета выманил деньги у знакомой и отделался условным сроком

Собранных следователями из Новоузенска доказательств оказалось достаточно для того, чтобы признать бывшего депутата горсовета виновным в трех эпизодах мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в сентябре 2018 года он узнал, что мужу его знакомой нужно водительское удостоверение. Гражданин пообещал, что сможет достать права, а мужчине не придется даже учиться в автошколе. Для этого нужно было только отдать 31 тыс. рублей, якобы для передачи сотруднику ГИБДД. Доверчивая гражданка в октябре 2018 года отдала ему 21 тыс. рублей, а после окончания фиктивного обучения мужчины в автошколе в марте 2019 года забрал еще 10 тыс. рублей.

Такую же сумму мошенник потребовал за то, чтобы знакомый этой женщины получил права. В октябре 2019 года он взял у нее 17 тыс.рублей, которые обещал передать сотрудникам ГИБДД.

В декабре 2018 года мужчина узнал от знакомой, что ее муж платит алименты сыну от первого брака. Он пообещал избавление от этих обязательств за 40 тыс. рублей. Половина денег предназначалась для того, чтобы директор местного Центра занятости населения поставил мужчину на учет в качестве безработного. Вторая — приставу, за то, что он решит вопрос с уменьшением алиментов.

Во всех случаях мужчина ничего не делал, а деньги забирал себе. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

До начала следствия злоумышленник не признавал свою вину, но потом все-таки сознался и возместил причиненный ущерб.

Ему дали три года условного срока, приговор еще не вступил в законную силу.

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