«Как в фильме»: друзья сожгли угнанную в Саратове легковушку, чтобы скрыть следы преступления

В Саратове двое приятелей решились на кражу из чужого гаража.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, они сломали навесные замки на его двери, зашли внутрь, чтобы унести детали и ценные вещи. Внутри стояла машина, мимо которой друзья пройти не смогли.

Они сорвали замок и уехали на чужой легковушке. Уже через 500 метров произошла вынужденная остановка, потому что у неисправной машины лопнуло колесо.

Мужчины затолкали транспорт на обочину и подожгли его, оставив внутри похищенное имущество. Они хотели избавиться от отпечатков пальцев, а такой способ увидели в фильме.

Выяснилось, что в послужной список злоумышленников входят еще два угона и кража. На них завели уголовные дела.

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