Рецидивисту из Красного Кута отказались смягчать наказание за угон машины скорой помощи

Суд признал 20 мая 2020 года 32-летнего рецидивиста из Красного Кута виновным в угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 15 декабря 2019 года пьяный мужчина увидел УАЗ скорой помощи и решил на нем покататься. Через открытую дверь он залез внутрь, запустил двигатель и ездил по территории районной больницы, пока его не задержали работники медицинской организации.

Мужчине дали год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.

Он обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, однако судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда решила иначе.

Наказание оставили без изменения.

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