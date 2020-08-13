В Саратове молодой рецидивист обокрал мужчину

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу, которая произошла с 5 по 9 августа на Сызранской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 32-летнего мужчины, неизвестные отжали окно его дома, залезли и внутрь и унесли мультиварку, дрель и фонарик.

Сумма ущерба превысила отметку в 6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний рецидивист, у него изъяли залоговый билет магазина.

Парень во всем признался, на него завели уголовное дело.

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