В Саратове от коронавируса скончался 78-летний мужчина

Как стало известно "КП-Саратов" накануне от коронавируса в больнице скончался 78-летний мужчина.

По данным минздрава у пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, наблюдалась острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кроме этого у мужчины были сопутствующие заболевания ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ожирение III степени.

- Пациент поступил в специализированный стационар в тяжелом состоянии с проявлениями вирусной пневмонии. Уже при поступлении имел место значительный объем поражения и развитие острой дыхательной недостаточности, которая потребовала перевода на ИВЛ. На аппарате он пробыл одни сутки. Несмотря на проводимую терапию, состояние оставалось тяжелым, на фоне остановки эффективного кровообращения наступила смерть больного, - прокомментировали в минздраве.