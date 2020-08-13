Названы самые популярные марки подержанных внедорожников в Саратове

По итогам первых шести месяцев 2020 года самый большой спрос на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников в Саратове зафиксирован на автомобиль ВАЗ 4х4 (Нива), который стоит в среднем 255 тыс. рублей.

К такому мнению пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

На втором месте — Chevrolet Niva стоимостью 312 тыс. рублей, тройку лидеров замыкает Kia Sportage — за нее придется отдать 867 тыс. рублей.

Также горожане интересуются Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen Touareg, Nissan Quashqai.

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