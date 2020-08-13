Саратовский театр оперы и балета переехал на 2-ю Дачную

.

Саратовский академический театр оперы и балета переехал на новую сцену, которая находится на проспекте 50 лет Октября 110а.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщила зампред правительства региона Ирина Седова.

Именно на этой сцене пройдет Собиновский музыкальный фестиваль, уже сейчас на площадке идут работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.