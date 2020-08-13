Депутат Дмитрий Чернышевский в Саратове оштрафован за посыл на три буквы коллеги из КПРФ

В Саратовской областной думе ругань, драки и прочие политические шоу давно не редкость Фото: Дарья Вострикова

Волжский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы Дмитрия Чернышевского на 800 рублей за то, что он публично обматерил совего коллегу, руководителя фракции КПРФ в облдуме.

Сам парламентарий Чернышевский по заявил, что за такое и 800 рублей не жалко. Он заметил, что в суде смог высказать свою позицию, чего не мог сделать «из-за дурного регламента» в облдуме.

- Я Дмитрий Чернышевский. 5 поколений моих предков закончили университеты. Одному из них памятник стоит в центре Саратова, портрет другого висит в галерее героев войны 1812 года в Зимнем дворце. Я отлично знаю что такое цензурные и нецензурные выражения. Но иногда бывают ситуации, когда в ответ на ложь и клевету наших "товарищей" слева можно или сразу идти в суд или - dixi et animam levavi. Я русский человек и не люблю сутяжничество и судей. Поэтому послал клеветника туда, куда он заслужил, обвинив меня публично и неоднократно в том, что именно я, лично, развалил Саратовский авиационный завод (Саша, ты сбрендил что ли? Где я и где завод?). Ну за это и 800 рублей не жалко. Саша, иди куда я тебя послал, и больше так не делай, - написал Чернышевский на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что дело в отношении его ругательства завели не по инициативе коллег-депутатов, а полиции.