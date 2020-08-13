Олег Костин назвал планируемые для объединения больницы Саратовской области

Сегодня, 13 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал в Саратовской областной думе о том, какие больницы и поликлиники затронет оптимизация и модернизация.

Планируется, что в 2021 году появится единый диспетчерский центр для скорой медицинской помощи.

А также, что станция скорой помощи в Балакове объединится с местной городской клинической больницей, городские поликлиники №1 и 2 в этом же городе, детская и районная поликлиники, последняя станет головной организаций. В Саратове — Областной клинический кардиологический диспансер и городская клиническая больница №12, а также организации скорой помощи с Центром медицины катастроф, медицинские организации районов города, Перинатальный центр и Клинический перинатальный центр Саратовской области.

В Энгельсе — городская клиническая больница №1 и перинатальный центр, городские поликлиники №1 и 2,в Балашове — роддом, станция скорой помощи, детская и районная больницы.

Также планируют соединить областной противотуберкулезный диспансер с вольским и балашовским,

В ближайшие месяцы начнут создавать межрайонные центры — Базарно-Карабулакский, Аткарский, Балашовский, Пугачевский, Ершовский, Новоузенский, Вольский, Балаковский и Энгельсский.

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