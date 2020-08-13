Исаев: Мы будем разрезать и сдавать в металлолом троллейбусы

Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о том, что город получит бесплатно 80 троллейбусов из Москвы благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.
Он отметил, что поступит транспорт, которому всего лишь от трех до пяти лет, с кондиционером, wi-fi, системои ГЛОНАСС — не списанный, а попросту ненужный столице, поскольку там переходят на электробусы.
Мэр подчеркнул, что старую «саратовскую рухлядь», то есть троллейбусы, будут распиливать и пускать на металлолом, как и это было раньше.
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