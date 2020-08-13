Под Саратовом мужчина сознался в краже двух ящиков пива

Полиция раскрыла кражу из магазина в селе Белая Гора Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 6 на 7 августа кто-то отжал металлическую решетку, разбил пластиковое окно и унес два ящика пива марки Gold. Сумма ущерба от кражи 12 бутылок составила 2 тыс. рублей.

На следующий день в полицию пришел 28-летний рецидивист и признался в содеянном, у него изъяли две бутылки алкоголя и 1304 рубля.

На мужчину завели уголовное дело.

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