В Саратове шесть улиц остались без воды

Сегодня, 13 августа, без воды ориентировочно до 20:00 остались дома на улицах: Исаева 9, 9а, Братьев Никитиных 14, 14а, 16, 16а, 18, Красногорской, Автомобильной от Братьев Никитиных до Исаева.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

До 17:00 придется подождать жителям Огородной улицы на участке от 5-го Динамовского проезда до Соликамской, Большого Динамовского проезда от Огородной до Миллеровской.

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