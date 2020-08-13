В Саратовском районе ни один дом не готов к отопсезону

На зональном совещании семь районов Саратовской области отчитались о своей готовности к отопсезону.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ, Красноармейский, Аткарский, Лысогорский, Петровский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый подали паспорта готовности на более трети домов, а от Саратовского района еще ничего не поступило.
Эти документы поступили от 17 районов региона.
Начальник ГЖИ Сергей Вербин призвал глав администраций не медлить с подачей документов, чтобы к окончанию срока не было ажиотажа. Ведь тогда рассматривать их будут гораздо дольше.
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