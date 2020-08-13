Мошенники положили пенсионеру из Шихан в заказ швабры вместо стульев

Жертвой мошенничества стал 76-летний житель Шихан.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина оформил в интернете заказ на приобретение двух стульев для купания на 6 тыс. рублей.

При получении товара он удивился, какую большую коробку ему прислали, а потом увидел, что там лежали четыре швабры.

После этого продавец почему-то перестал отвечать на звонки, а пенсионер понял, что его обманули, и пошел в полицию.

Проводится проверка.

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