В Саратовской области ищут 71-летнего Владимира Чадова

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В Саратовской области ищут Владимира Чадова, который пропал 5 августа в Клетском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 71-летний мужчина худощавого телосложения, у него черные волосы с проседью, серые глаза, рост 175 см.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить об этом.

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