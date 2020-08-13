В Саратове рецидивист украл шоколад из магазина

Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу из магазина на улице Орджоникидзе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 6 августа с 17:50 до 18:10 неизвестный унес шоколад «Бабаевский» на общую сумму свыше 3 тыс. рублей.

В совершении преступления подозревают 34-летнего рецидивиста, который уже задержан за грабеж.

На мужчину завели очередное уголовное дело, похищенное у него не изъяли.

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