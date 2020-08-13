Водитель Hyundai признал свою вину в смертельном ДТП под Саратовом

Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть нескольких человек, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 16 января 2020 года с 7:30 до 8:00 водитель Hyundai Grand Starex на 580 км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов у села Полчаниновка увидел транспорт, который ехал ему навстречу.

Мужчина хотел уйти от столкновения и объехать машину, но не учел погодные условия. Он вывернул рулевое колесо иномарки вправо и вылетел на встречку, где столкнулся с ГАЗ-3110.

В результате аварии погиб водитель большегруза и трое пассажиров из его авто.

Два человека, которые находились в салоне иномарки, получили травмы, их здоровью причинен тяжкий вред.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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