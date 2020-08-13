Бастрыкин возбудил уголовное дело на судью из Саратова

Александр Бастрыкин

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным в отношении федерального судьи в отставке одного из районных судов города Саратова возбуждено уголовное дело за смертельное ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 17 декабря 2019 года жительница города Энгельса Саратовской области, являющаяся на тот момент действующей федеральной судьей одного из районных судов города Саратова, управляя принадлежащим ей автомобилем марки «Hyundai ix35», двигалась по улице Московской в направлении Набережной Космонавтов в Саратове. Приближаясь к нерегулируемому перекрестку, водитель, проигнорировав дорожный знак «Пешеходный переход» и соответствующие требования Правил дорожного движения, не приняла меры к снижению скорости и совершила наезд на 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу. От удара об автомобиль женщину отбросило на дорожное покрытие встречной полосы движения. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение, где 25 декабря 2019 года она скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.