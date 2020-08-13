В Саратове рецидивист отобрал у прохожего 7 тыс. рублей

Полиция Волжского района раскрыла грабеж, который произошел 11 августа в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, неизвестный в помещении на Набережной Космонавтов отобрал у 43-летнего мужчины 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний рецидивист.

Похищенное у него изъяли, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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