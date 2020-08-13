В Саратове полицейские помогли рожающей женщине быстро добраться до роддома

В Саратове полицейские помогли 30-летней беременной женщине оперативно добраться в роддом.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, утром 12 августа она была в квартире одна и поняла, что начались схватки. Гражданка думала, что сможет добраться до медучреждения сама, вышла из дома, но, как выяснилось, свои возможности она переоценила.

Поблизости в четыре утра оказались старшие сержанты полиции Николай Загородников и Александр Глухов, которые патрулировали улицы. Они сообщили в дежурную часть и приемный покой ближайшего роддома и отвезли женщину к медикам.

Через 30 минут правоохранители узнали, что родилась девочка на 3,1 кг.

Врачи отметили, что благодаря их оперативности угрозы здоровью матери и ребенка не возникло.

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