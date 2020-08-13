В Балаково сгорела полупарализованная женщина, которую в квартиру принесла компания алкоголиков

На пожаре в Балаково вечером 12 августа сгорела женщина, ее личность устанавливается.

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, следователи которого уже начали проверку, о дыме из квартиры на восьмом этаже девятиэтажки на улице Комсомольская сообщили жильцы этого дома.

Прибывшие по вызову пожарные, возгорание ликвидировали и при этом обнаружили в комнате на полу сильно обгоревшее тело. Огонь начал распространятся от дивана, точная причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным следствия, в квартире проживала одинокая женщина, рассматривается версия о том, что именно она погибла в результате пожара.

При этом, как сообщил «КП-Саратов» житель квартиры, находящейся по соседству со сгоревшей, погибшей может оказаться вовсе не жительница этой квартиры. Женщина в свое время приехала жить к хозяину этой квартиры. А когда тот умер, осталась там одна. Но, по словам соседей, часто злоупотребляла спиртным, приводила аналогичных гостей. Так было и накануне, при этом в их компании сосед заметил полупарализованную женщину, которую принесли с собой любители горячительного. Пожар начался около восьми часов вечер. Куда делась компания выпивох – неизвестно.